Jagged Alliance 3 in uscita su console a novembre

THQ Nordic ha annunciato la data di uscita delle versioni console di Jagged Alliance 3, il tattico a turni targato Haemimont Games che ha già visto la luce su PC lo scorso luglio (qui la nostra recensione).









Il revival di questa serie storica sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 16 novembre. Da notare che non sarà presente il pieno supporto al multiplayer cross-play, tuttavia i possessori di piattaforme appartenenti alla medesima famiglia di console potranno giocare assieme. Ciò significa che gli utenti PS4 potranno giocare con i possessori di PS5 (e viceversa), così come gli utenti su Xbox One potranno giocare con coloro i quali giocano su Xbox Series X|S.