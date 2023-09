Resident Evil 4: annunciato il DLC Separate Ways

Capcom ha annunciato Separate Ways, il DLC del remake di Resident Evil 4 che permette di giocare nei panni di Ada Wong. Si tratta di un contenuto aggiuntivo che esplora la storia del survival horror da un altro punto di vista.









In Separate Ways, Ada Wong si reca in una zona rurale e solitaria dell’Europa per infiltrarsi in un villaggio controllato dal gruppo religioso noto come Los Iluminados. Su ordine di Albert Wesker, Ada è incaricata di ottenere il segreto più oscuro della setta: un misterioso materiale noto come l’Ambra. La sua operazione si intreccia con la missione di Leon S. Kennedy per trovare la figlia scomparsa del presidente, fornendo una prospettiva alternativa alla storia principale e svelando gli eventi che si svolgono dietro le quinte.

Il DLC Separate Ways sarà disponibile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S dal 21 settembre al prezzo di € 9,99. Lo stesso giorno verrà pubblicato anche un aggiornamento gratuito per la modalità Mercenari che aggiunge Ada Wong e Albert Wesker come personaggi giocabili.

Infine, Capcom ha approfittato dell’occasione per presentare nuovamente la modalità VR di Resident Evil 4, in uscita questo inverno come contenuto gratuito su PSVR2.