Another Code Recollections: annuncio con data d'uscita

In arrivo il prossimo 19 gennaio 2024, arriverà su Nintendo Switch. Annunciato durante il Nintendo Direct di ieri, che ha svelato ulteriori produzioni di prossima uscita come raccontiamo nel nostro riassunto dedicato, Another Code racconta i patemi dell’animo umano. Per chi sentisse parlare per la prima volta di Another Code, si tratta di una serie di avventure grafiche che nella sua versione completa includerà Another Code: Two Memories e il prosieguo Another Code: R – Viaggio al Confine della Memoria.









Pubblicato in origine su Nintendo DS, la prima iterazione del franchise racconta della giovane Ashley, una misteriosa ragazza intenta a trovare il suo papà misteriosamente scomparso nel nulla. In una rete di misteri, segreti e tante novità, questo pacchetto potrebbe riportare indietro nel tempo e arrivare nel momento giusto. Non resterà che attendere la pubblicazione.