Dragon's Dogma II: ecco il gameplay trailer

Dragon's Dogma II, sviluppato e pubblicato Capcom, arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il gioco di ruolo, annunciato nel corso dell'anno, è certamente una delle produzioni più attese dagli amanti del titolo antecedente, caratterizzato da molte idee.









L’opera proporrà un mondo aperto, delle sfide intricate e un numero generoso di nemici (alcuni di essi anche titanici e tematicamente vicini all’immaginario fantastico delle varie mitologie). Nel video gameplay, è stato mostrato anche il principale reame in cui si vivranno delle mirabolanti avventure con gli amici. In tal senso, sarà possibile affrontare i boss collaborando con altri videogiocatori, in una modalità cooperativa che era l’assoluto punto di forza del capitolo precedente.