Resident Evil 4: Separate Ways è ora disponibile

Resident Evil 4 s’infoltisce con Separate Ways, il nuovo DLC dedicato all’esperienza di Leon Kennedy, in cui i giocatori potranno impersonare Ada Wong, già presente in Residen Evil 2 e nel quarto capitolo del franchise. Visto in anteprima dal nostro Kommissario negli ultimi giorni, il contenuto aggiuntivo racconta di una zona rurale e solitaria dell’Europa, con Ada Wong costretto a infiltrarsi in un villaggio controllato dal gruppo religioso noto come Los Iluminados.









Su ordine di Albert Wesker, Ada è incaricata di ottenere il segreto più oscuro della setta: un misterioso materiale noto come “l’Ambra”. Al contempo, Leon Kennedy è in missione per salvare la figlia del Presidente degli Stati Uniti d’America, scomparsa misteriosamente. In concomitanza con la pubblicazione del DLC, è stato anche rilasciato l’aggiornamento The Mercenaries.