Jim Ryan: "I giochi narrativi sono le fondamenta di PlayStation"

Tra i vari documenti del processo tra la FTC e Microsoft che sono stati erroneamente desecretati è spuntata anche la trascrizione di un botta e risposta del 2022 tra Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, e alcuni analisti.

Durante questa conversazione (trascritta su Reddit), Jim Ryan ha dichiarato che i videogiochi single player narrativi sono e rimarranno sempre le fondamenta su cui si basa la divisione PlayStation, in particolare la produzione di titoli first party. La risposta si riferisce al futuro della divisione e alla volontà di PlayStation di pubblicare una decina di titoli multiplayer live service, dunque ben lontani da opere quali God of War, Horizon, o l’imminente Spider-Man 2, da sempre al centro delle produzioni targate Sony.

A tal proposito, Jim Ryan ha ammesso che non tutti questi videogiochi live service saranno di successo, lasciando intendere che Sony stia andando alla ricerca della singola gallina dalle uova d’oro, a discapito delle altre produzioni di quello stesso genere. Tuttavia, accanto ai cosiddetti “game as a service”, la divisione PlayStation continuerà a sfornare videogiochi narrativi single player, com’è a sempre fatto in passato.