Savant - Ascent REMIX è in arrivo a breve

Savant – Ascent REMIX, sviluppato e pubblicato da D-PAD Studio, è in uscita il 29 settembre su PC. Per chi non conoscesse il gioco né gli autori, si tratta di una riproposizione di un titolo originariamente pubblicato nel lontano 2013 dai creatori di di Owlboy.









Savant – Ascent REMIX raddoppia le dimensioni del gioco originale con cinque livelli rispetto ai 2 del gioco originale, ognuno con il proprio espediente unico, in si dovrà combattere squali laser, invasori spaziali robotici e persino un samurai immortale. C’è un nuovo doppio salto, salto annullato e colpi potenti a mezz’aria, una nuova modalità Sopravvivenza infinita, nuove modalità di difficoltà – inclusa una modalità Hardcore in stile NES, senza checkpoint – e 36 canzoni appena composte dall’acclamato musicista norvegese Savant.