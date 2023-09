Operation Wolf Returns: First Mission è ora su console e PC

Operation Wolf Returns: First Mission, sviluppato da Taito e pubblicato su Microids, è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Per chi non lo sapesse, Operation Wolf Return: Firts Mission è stato pubblicato questa estate sulla realtà virtuale, accolto positivamente dai fan.









Nella campagna in solitaria o in coop, si vestiranno i panni di un agente speciale che combatte una nuova organizzazione criminale. Oltre al traffico di armi e droga, l’organizzazione, guidata dal misterioso Generale Viper, ha sviluppato una nuova potente arma. Dopo aver scoperto alcune delle sue basi, il giocatore sarà inviato a smantellare l’organizzazione, distruggere l’arma e liberare gli ostaggi tenuti prigionieri nei campi circostanti. Una lotta senza quartiere, insomma.