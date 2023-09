EA SPORTS FC Mobile è ora disponibile

EA SPORTS FC Mobile, sviluppato da EA Sports e pubblicato da Electronic Arts, segna un nuovo inizio per il franchise, che ha cambiato nome con il nuovo capitolo recensito dal nostro Marco “End” Ravetto. Per la community mobile esistente, composta da oltre 100 milioni di utenti attivi, il titolo sarà disponibile come aggiornamento gratuito senza necessità di riscaricala sui dispositivi.









“Mentre entriamo in questa nuova era, siamo intenzionati a incontrare la nostra community globale di giocatori per offrire ampia scelta ai giocatori e creare le esperienze calcistiche più coinvolgenti e autentiche disponibili”, ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. “EA SPORTS FC Mobile è la chiave per sbloccare un nuovo livello di coinvolgimento, per arricchire l’ecosistema FC per i nostri giocatori e continuare il nostro percorso verso un futuro incentrato sui tifosi”.