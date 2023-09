SEGA ha cancellato Hyenas, l'FPS di Creative Assembly

Come un fulmine a ciel sereno, SEGA ha annunciato la cancellazione di Hyenas, l’FPS in lavorazione presso gli studi di Creative Assembly.

Tramite un comunicato diffuso nelle scorse ore, la compagnia giapponese ha fatto sapere di aver effettuato una revisione della propria strategia a causa della bassa redditività nella regione europea. Per questo motivo si è deciso di cancellare non soltanto Hyenas, ma anche altri progetti non ancora annunciati al pubblico. SEGA ha inoltre dichiarato che seguirà una riforma strutturale della compagnia per migliorarne l’efficienza. Non è chiaro in cosa consista tale riforma, ma è plausibile che ciò implichi il licenziamento di alcuni dipendenti.

Recentemente Hyenas è stato protagonista di una closed beta che non sembrava aver raccolto il favore del pubblico. Probabilmente l’accoglienza fredda da parte dei giocatori è stato uno dei motivi che ha spinto SEGA a cancellare il progetto. Ricordiamo che Creative Assembly resta comunque impegnata nello sviluppo di Total War: Pharaoh, in uscita su PC il prossimo 11 ottobre.