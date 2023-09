Assassin's Creed Mirage: pubblicato il trailer di lancio

In vista dell’imminente lancio di Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al videogioco sviluppato dal suo studio di Bordeaux.









In questo action adventure seguiamo le vicende di Basim, che da semplice ladro di strada in quel di Baghdad diventerà un maestro assassino tra le fila degli Occulti. Si tratta di uno spin-off dedicato a uno dei personaggi già visti in azione in Assassin’s Creed Valhalla, un’avventura molto più compatta che strizza l’occhio ai primi episodi della serie.

Assassin’s Creed Mirage sarà disponibile dal 5 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S.