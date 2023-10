Trepang2 arriva oggi su console

Trepang2, sviluppato da Trepang Studios e pubblicato da Team17, arriva quest’oggi su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, presentandosi con un pirotecnico trailer d’annuncio. Recensito dal nostro Gabriele Barducci, si tratta di un’esperienza che potrebbe coinvolgere in molti.









Inoltre, si tratta del successore spirituale degli sparatutto in prima persona frenetici ed esagerati della metà degli anni 2000, e Trepang2 su console propone un gameplay da sparatutto in prima persona ad alto numero di ottani, nonché i classici sessanta fotogrammi al secondo, con un gameplay deciso e colonna sonora pensata per i giocatori più intraprendenti.