Diablo IV sta per arrivare su Steam

In concomitanza con l’imminente lancio della Stagione del Sangue, Blizzard ha fatto sapere che pubblicherà Diablo IV su Steam. La Casa di Irvine precisa che questa versione supporterà sia il cross-save che il cross-play con le altre piattaforme, tuttavia per giocare sarà comunque necessario collegarsi al proprio account Battle.net. L’uscita su Steam è fissata al 17 ottobre.

Per quanto riguarda la Stagione del Sangue, invece, sarà possibile fare squadra con la cacciatrice di vampiri Erys per affrontare una nuova minaccia assetata di sangue a Sanctuarium. Nel corso del viaggio, si padroneggeranno Poteri Vampireschi che forniscono un’ampia gamma di abilità oscure e potenti affinché il personaggio combatta come un vampiro. Si otterranno questi poteri con una nuova risorsa chiamata Sangue Potente e la rispettiva Armatura del Patto necessaria.

La Stagione del Sangue di Diablo IV partirà anch’essa il 17 ottobre su tutte le piattaforme.