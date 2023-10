Red Dead Redemption si aggiorna su PS5 introducendo i 60 FPS

Pubblicato la scorsa estate su Switch e console della famiglia PlayStation, Red Dead Redemption ha fatto molto discutere di sé essere di fatto la stessa versione che debuttò nel lontano 2010. In molti si lamentarono per una conversione pigra che non sfrutta l’hardware di console di gran lunga più performanti di PS3 e Xbox 360.

Ora, però, Rockstar Games ha voluto offrire un contentino ai fan. Con l’aggiornamento appena pubblicato, infatti, viene aggiunta la possibilità di giocate a 60 FPS, anche se solo su PS5. Per attivare questa modalità basta dirigersi nelle opzioni di visualizzazione del gioco e modificare il framerate.

Le versioni di Red Dead Redeption su PS4 e Switch, invece, rimangono invariate.