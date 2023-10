The Alters torna a mostrarsi in un nuovo trailer di gameplay

I polacchi di 11 bit studios sono tornati a mostrare The Alters, il loro prossimo gestionale fantascientifico, questa volta stuzzicandoci con qualche prima sequenza di gameplay.









Il trailer pubblicato in queste ore mostra il protagonista Jan Dolsky, bloccato su un pianeta alieno e inospitale, che per sopravvivere deve creare delle versioni alternative di sé stesso, ognuna delle quali dotata di capacità diverse legate a un differente percorso di vita. Per esempio potremo creare uno Jan medico, uno Jan psicoloco, uno Jan esperto nei lavori manuali, e via di seguito, ma ciascuno di essi dovrà contribuire alla sopravvivenza degli altri.

Gli sviluppatori descrivono The Alters come un gestionale con elementi survival incentrato sulla creazione e sul mantenimento di una base. Tuttavia saranno presenti anche sezioni esplorative all’esterno della base per scoprire di più sul pianeta alieno e portarne alla luce i segreti.

The Alters sarà disponibile nel corso del 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.