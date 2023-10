eFootball 2024: Konami dà il via alla Season 2

Konami ha dato il via alla Season 2 di eFootball 2024, il videogioco calcistico free-to-play disponibile su PC e console.









In questa stagione viene introdotta la Trendyol Süper Lig, la principale divisione calcistica turca, ora disponibile nella Authentic Mode. In questa modalità sarà possibile selezionare club importanti come Beşiktaş JK, Galatasaray SK, Fenerbahçe SK, Trabzonspor e molti altri. Konami ha poi annunciato una nuova partnership con l’Asian Football Confederation che permette l’introduzione di tutti i club che competono nella AFC Champions League.

Inoltre, il nuovo aggiornamento di eFootball 2024 offrirà la possibilità di ingaggiare alcuni dei più grandi nomi del calcio europeo grazie a una serie di Club Pack dedicati ad alcuni dei club partner Konami. In questi pacchetti saranno presenti: 11 calciatori Highlight e un Manager “Booster”! Questi “Booster” garantiranno un aumento di +1 alle statistiche di tutti i giocatori del Dream Team. A partire da oggi, gli utenti potranno potenziare i propri Dream Team con calciatori di FC Barcelona, Manchester United FC e Arsenal FC. Il 19 ottobre, invece, seguiranno altri Club Pack dedicati a FC Bayern München, AC Milan e Internazionale Milano.