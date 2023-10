ATLUS ha pubblicato un nuovo video trailer dedicato a Persona 5 Tactica, in uscita il prossimo 17 novembre su PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Pubblicato da SEGA, si tratta di un videogioco di ruolo tattico, un nuovo modo per concepire il mondo creato da ATLUS qualche anno fa. Persona 5, in tal senso, ha ricevuto inoltre un approccio musou con Persona 5 Strikers, una proposta differente alla formula classica e alla versione definitiva, Persona 5 Royal.









Il trailer offre ai fan un nuovo assaggio dei personaggi di Persona 5 Tactica, tra cui Ryuji Sakamoto, Ann Takamaki, Yusuke Kitagawa, Makoto Niijima, Futaba Sakura e Haru Okumura. Insomma, saranno presenti tutti i personaggi della quinta iterazione del franchise.