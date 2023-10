PlayStation e Sony Pictures Core: al via la collaborazione

Quest’oggi PlayStation e Sony Pictures Core, conosciuta come Bravia Core, avviano una collaborazione inedita sulle console della casa nipponica. Con Sony Pictures Core, i giocatori PlayStation potranno acquistare e noleggiare fino a 2.000 film sulle console PS5 e PS4.

Gli utenti potranno comprare una selezione di film di Sony Pictures grazie a una finestra di accesso anticipato direttamente dalla propria console. I membri di PlayStation Plus Premium, come parte dello loro iscrizione, avranno accesso a un catalogo di 100 film tramite l’app Sony Pictures Core per lo streaming on demand, direttamente dalla libreria Sony Pictures. Per tutti i dettagli, ecco il link da seguire.