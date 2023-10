Deep Rock Galactic: Rogue Core in arrivo su PC l'anno prossimo

Ghost Ship Games ha presentato Deep Rock Galactic: Rogue Core, un nuovo FPS con struttura roguelite che funge da spin-off dell’acclamato videogioco cooperativo Deep Rock Galactic.









Tutto ha inizio quando un nuovo preziosissimo minerale viene scoperto nelle profondità del pianeta Hoxxes IV. Una volta inviati i minatori a estrarre il minerale, però, le comunicazioni da e verso il pianeta si interrompono bruscamente. In questo sparatutto cooperativo per un massimo di quattro giocatori, spetterà a noi avventurarci su Hoxxes IV per scoprire cosa sia successo alla squadra di minatori e provare a riportare il sito minerario in attività.

In Deep Rock Galactic: Rogue Core, ogni missione è generata proceduralmente sia per quanto riguarda la struttura dei livelli, sia sul fronte delle armi e dei potenziamenti che sarà possibile trovare durante l’escursione. Tra una run e l’altra, invece, ritorneremo sulla nave in orbita attorno al pianeta per potenziare equipaggiamento e abilità con le risorse raccolte su Hoxxes IV, così da avvantaggiarsi durante le partite successive.

Rogue Core verrà pubblicato nel novembre del 2024 su Steam nel programma di Accesso Anticipato, così da permettere agli sviluppatori di raccogliere i feedback degli utenti e migliorare il gioco man mano che lo sviluppo andrà avanti, proprio come avvenuto nel casi di Deep Rock Galactic.