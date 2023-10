Ghostrunner 2 entra in fase gold

Il nuovo videogioco sviluppato da One More Level e pubblicato da 505 Games, Ghostrunner 2, è entrato in gold, partecipando a sua volta ai festeggiamenti dello Steam Next Fest con una demo assieme a molte altre. La produzione, provata in anteprima dal nostro Nicolò Paschetto, trasporta in una cittadina cyberpunk dal fascino avvolgente e in contesto tutto da scoprire e approfondire.









In arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, il nuovo videogioco arcade di One More Level promette di essere un’evoluzione totale nel suo insieme, proponendo di conseguenza una storia più intricata anche a bordo di una moto pronta a superare i centocinquanta chilometri orari.