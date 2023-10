The Thaumaturge è in uscita a dicembre su PC

11 bit studios ha annunciato la data di uscita di The Thaumaturge, il nuovo videogioco di ruolo sviluppato dallo studio polacco Fool’s Theory, formato da alcuni veterani fuoriusciti da CD Projekt RED (il team sta realizzando il remake del primo The Witcher). L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer di gameplay.









Ambientato in una versione alternativa della Varsavia del Ventesimo Secolo, The Thaumaturge metterà i giocatori nei panni di Wiktor Szulski, un taumaturgo in grado di tenere a bada i cosiddetti Salutor, delle creature mistiche che gli permettono di comunicare con entità sovrannaturali e gli forniscono poteri arcani. The Thaumaturge si presenta come un videogioco di ruolo isometrico in cui le scelte dei giocatori avranno conseguenze sullo sviluppo della trama. Il gioco offrirà anche combattimenti tattici a turni e un sistema di progressione sfaccettato.

L’opera di Fool’s Theory sarà disponibile dal 5 dicembre su PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG. Una demo è disponibile per il download in occasione dello Steam Next Fest. Segnaliamo, infine, che The Thaumaturge uscirà anche su PS5 e Xbox Series X|S, tuttavia le versioni console arriveranno all’inizio del 2024.