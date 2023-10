XDefiant è stato rinviato a data da destinarsi, di nuovo

Il rinvio del mese scorso è dipeso dalla mancata certificazione su console, questa volta, invece, l’ennesimo rinvio di XDefiant è la conseguenza di alcune incongruenze saltate fuori nel corso di una sessione pubblica di testing.

In un messaggio diffuso tramite i social, Ubisoft ha spiegato che il team di sviluppo ha bisogno di correggere le criticità evidenziate in sede di prova pubblica, per questo motivo il lancio della pre-season è stato rinviato a data da destinarsi. È dunque difficile che lo sparatutto competitivo venga pubblicato a ottobre, come inizialmente previsto.

Ubisoft promette di fornire ulteriori dettagli sul lancio di XDefiant nel prossimo futuro.