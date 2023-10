Last Train Home uscirà a novembre, demo disponibile su Steam

THQ Nordic e Ashborne Games hanno annunciato la data di uscita di Last Train Home, lo strategico in tempo reale ambientato nelle battute finali della Prima Guerra Mondiale e ispirato alla vera storia della Legione Cecoslovacca.









Last Train Home ci metterà al comando di un manipolo di soldati cecoslovacchi di stanza in Russia che però si sono ritrovati loro malgrado invischiati nella guerra civile tra l’Armata Rossa e le forze controrivoluzionarie dell’Armata Bianca. L’obiettivo del gioco sarà quello di riportare a casa i soldati a bordo di un treno blindato, provando a salvar loro la pelle gestendo le poche risorse a disposizione e mantenendo alto il morale a ogni costo.

Più ci addentreremo nel cuore del conflitto, più avremo a che fare con i veri orrori della guerra. Il destino della legione dipenderà dalle azioni di alcuni soldati che controlleremo direttamente sul campo di battaglia, in missioni in tempo reale che determineranno l’esito dell’impresa. Sarà possibile addestrare e migliorare la squadra per trasformarla in una legione esperta di fratelli e sorelle, pronta ad affrontare qualsiasi sfida.

Last Train Home sarà disponibile su PC via Steam dal 28 novembre. Gli interessati possono scaricare una demo in occasione dello Steam Next Fest che si sta tenendo in questi giorni.