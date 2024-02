Nobuo Uematsu non comporrà più intere colonne sonore

Nobuo Uematsu, compositore celebre soprattutto per le colonne sonore dei Final Fantasy, ha dichiarato che non scriverà più intere colonne sonore per i videogiochi.

In un’intervista concessa ai taccuini della pubblicazione tedesca Zeit Online (via VGC), Nobuo Uematsu ha spiegato di non avere più le forze fisiche e mentali da dedicare alla composizione di intere colonne sonore, un lavoro che richiederebbe dai due ai tre anni in cui dare tutto sé stesso. Uematsu, che compirà 65 anni il 21 marzo, preferirebbe dedicare il suo tempo ad altri progetti, tra cui le composizioni orchestrali per Merregnon e per la sua band Uematsu Nobuo conTIKI.

Ciò non significa che non sentiremo più sue composizioni nei videogiochi, basti pensare che di recente ha realizzato il tema principale di Final Fantasy VII Rebirth, la cui colonna sonora è stata però firmata da più artisti. La sua ultima composizione integrale per un videogioco, invece, risale al 2021, quando ha realizzato le musiche per Fantasian.