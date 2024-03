Sand Land: l'ultimo trailer presenta le terre di Forest Land

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Sand Land che mette in mostra le terre di Forest Land, in apparenza pacifiche ma governate da un esercito spietato guidato dal temibile Muriel.









Malgrado i suoi lineamenti infantili, Muriel è determinato a salvare la sua terra impossessandosi di una scorta di Aquanium, una risorsa tanto potente quanto pericolosa e non sembra intenzionato ad arrendersi senza combattere. Il tutto rappresenta un’altra sfida per Belzebubù e i suoi amici, dando vita a una serie di battaglie esplosive contro ogni generale dell’esercito di Forest Land. Supportati da Ann, i giocatori potranno contare sul suo coraggio in battaglia e sulle sue eccellenti abilità da meccanica per rendere i loro veicoli sempre più efficaci e potenti.

Ricordiamo che Sand Land sarà disponibile dal 26 aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.