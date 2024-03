Relic torna indipendente mentre SEGA taglia 240 posti di lavoro

Poche ore fa Relic Entertainment ha annunciato di essere tornata indipendente dopo essersi separata SEGA. Lo studio di sviluppo canadese specializzato in RTS, noto principalmente per le serie di Dawn of War e Company of Heroes, ha fatto sapere che ciò è stato possibile grazie all’intervento di un investitore esterno.

Non sappiamo chi sia questo investitore, tuttavia Relic assicura che continuerà a supportare Company of Heroes 3 nonostante la separazione da SEGA. Lo studio sta infatti finalizzando l’aggiornamento 1.6 che vedrà la luce nel corso del mese di aprile, come inizialmente previsto.

Nel frattempo, la divisione europea di SEGA ha annunciato di aver tagliato 240 posti di lavoro, principalmente nel Regno Unito. Secondo quanto riportato da Christopher Dring su GamesIndustry, i licenziamenti hanno colpito in misura maggiore Creative Assembly, SEGA HARDLight e gli uffici di SEGA Europe. Altri studi britannici, come Sports Interactive e Two Points Studios, non sembrano essere stati coinvolti dai tagli al personale.