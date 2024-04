Atari annuncia NeoSprint per PC e console

Atari ha annunciato NeoSprint, un nuovo videogioco di corse isometriche arcade che punta a rimodernare la formula ludica della serie Sprint.









Sviluppato da Headless Chicken Games, NeoSprint torna in vita come un gioco di corse arcade che supporta il multiplayer fino a un massimo di 8 giocatori in contemporanea. Incluso nel gioco troviamo anche un editor di piste e strumenti di condivisione intuitivi, così da soddisfare sia i demoni della velocità che gli architetti. La modalità Campagna, il Gran Premio, i percorsi a ostacoli e le prove a tempo forniscono tantissimi contenuti di gara al cardiopalma, mentre le modalità multiplayer garantiscono un divertimento caotico.

NeoSprint è purtroppo sprovvisto di una data di uscita, ma sappiamo che verrà pubblicato prossimamente su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Atari VCS.