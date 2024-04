Fabledom: il city builder fiabesco è in uscita a maggio su PC

Dopo poco più di un anno in Accesso Anticipato su Steam, il city builder fiabesco Fabledom si prepara all’uscita della versione 1.0.









Gli sviluppatori di Grenaa Games definiscono Fabledom un gestionale cittadino accessibile e intuitivo in cui le fiabe diventano realtà. In quanto regnanti, è nostro compito assistere alla crescita del villaggio, seguire le vite degli abitanti e gestire le relazioni con i regni vicini. È dunque necessario sviluppare l’economia del regno scambiando risorse rare per crescere ed evolvere il villaggio. Non manca una componente militare: è infatti essenziale nominare un campione che guidi l’esercito e protegga il regno dai suoi nemici.

Ispirato a The Settlers, Foundation e Kingdoms and Castles, Fabledom sarà disponibile su PC tramite Steam dal 13 maggio. Viene inoltre fatto sapere che il gioco arriverà prossimamente anche su console.