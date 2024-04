Stellar Blade: una collaborazione con la cantante BIBI

Sony e Shift Up hanno presentato una collaborazione con la cantante coreana BIBI, autrice di una canzone dedicata a Stellar Blade.









Per l’occasione è stato realizzato un video musicale che promuove l’action game in arrivo in esclusiva su PS5.

Ricordiamo che Stellar Blade sarà disponibile dal 26 aprile, mentre gli interessati possono scaricare una demo che include la prima ora di gioco, circa. Qui trovate la nostra più recente anteprima, inoltre vi informiamo che la nostra recensione verrà pubblicata mercoledì 24 aprile alle 16:00.