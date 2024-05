PlayStation Store: al via "Il Pianeta degli Sconti"

PlayStation dà al via al “Pianeta degli Sconti” sul suo intero catalogo, con produzioni del calibro di Frostpunk a un prezzo basso. In tal senso, è anche scontato l’ottimo Unicorn Overlord, recensito dal nostro Dan Hero qualche mese fa. Immancabile, peraltro, Like a Dragon: Ishiin, l’opera che porta il giocatore a vivere le origini del franchise, in un’ambientazione del tutto inedita.

Ecco la lista di alcune delle produzioni in sconto:

Alan Wake Remastered a 9,89€ (anziché 29,99€) – Sconto del 67%

Atomic Heart a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50%

Batman: Arkham Collection a 7,79€ (anziché 59,99€) – Sconto dell’87%

Call of Duty: Modern Warfare III Cross-Gen a 47,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 40%

Dead Space Digital Deluxe a 31,49€ (anziché 89,99€) – Sconto del 65%

Deathloop Deluxe Edition a 17,99€ (anziché 89,99€) – Sconto dell’80%

Demon’s Souls Digital Deluxe a 59,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 40%

Dragon Age Inquisition GOTY a 3,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 90%.