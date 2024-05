Annunciato Caravan SandWitch per PC e console

Il publisher Dear Villagers e gli sviluppatori francesi di Studio Plane Toast hanno annunciato Caravan SandWitch, un nuovo videogioco d’avventura ed esplorazione per PC, PS5 e Nintendo Switch. Caravan SandWitch è ambientato in un mondo che si ispira ai paesaggi della Provenza, nel sud della Francia, e racconta una storia che tratta temi come l’ecologia, l’accessibilità e l’inclusività.

Il pianeta di Cigalo era un tempo un pianeta verdeggiante, ora ridotto a una landa desertica a causa dell’attività umana e dell’eccessivo sfruttamento delle sue risorse. Dorante il nostro viaggio incontreremo i Reinetos, un’antica specie aborigena, i robot lasciati dopo lo sfruttamento del pianeta, gli umani che sono rimasti dopo che tutti sono partiti per un altro pianeta, e la misteriosa SandWitch. Tutti loro coesistono pacificamente su Cigalo e si aiutano l’un l’altro in questo ambiente inospitale.

In Caravan SandWitch non ci saranno combattimenti, non vi è possibilità di game over, nessun cronometro che metta sotto pressione il giocatore: solo noi, il camper e un mondo da esplorare. Plane Toast ha dato grande importanza nel creare un gioco in cui tutti possano sentirsi inclusi, rappresentando la loro visione di un mondo dove le comunità si aiutano a vicenda per superare le problematiche ambientali del nostro mondo.

“Siamo entusiasti di annunciare finalmente Caravan SandWitch! Dopo due anni di sviluppo, con i suoi alti e bassi e soprattutto un forte lavoro di squadra, siamo davvero orgogliosi del risultato,” affermano gli sviluppatori. “È certamente un sogno che diventa realtà! Abbiamo cercato di mettere quanto più possibile di noi stessi in questo gioco. L’ambientazione si ispira ai paesaggi provenzali della nostra infanzia e tutti i temi trattati nel gioco ci stanno molto a cuore. Sapere che le persone seguiranno il nostro lavoro, giocheranno al nostro gioco o addirittura faranno livestreaming è davvero emozionante!”

Caravan SandWitch verrà pubblicato ad agosto su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Nintendo Switch.