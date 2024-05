Guilty Gear Strive, disponibile Slayer, il nuovo personaggio

Guilty Gear Strive, sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, rende da oggi disponibile Slayer, il nuovo personaggio dell’opera picchiaduro apprezzata dai giocatori e dagli appassionati della serie. Slayer è un gentiluomo che discende da una stirpe di vampiri. Adora combattere, ama gli haiku e segue fedelmente il proprio codice di “dandismo”. Combatte sfruttando la sua forza travolgente con alcune potenti mosse che lo sospingono in avanti, colpendo duramente i suoi avversari e controllando il ritmo della battaglia.

Inoltre, è disponibile il nuovo stage di combattimento “Amber Fest with Kind Neighbors”, basato sulla città in cui si è svolta la storia di Another Story nella prima stagione. Lo stage è disponibile come parte del Season Pass 3 oppure è acquistabile separatamente.