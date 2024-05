Test Drive Unlimited Solar Crown: ecco la data d'uscita ufficiale

Test Drive Unlimited Solar Crown, sviluppato e pubblicato da KT Racing, ha finalmente una data d’uscita ufficiale per il suo videogioco di guida fissata per il 12 settembre 2024. Il titolo verrà pubblicato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La produzione avrà sia il single player che il multiplayer, e sarà ambientata nella ridente metropoli di Hong Kong, con la bellezza di 6000 chilometri quadrati da percorrere.

Sull’isola di Hong Kong, dove i sogni diventano realtà, Radiant sta dettando le nuove regole del lusso. Quest’organizzazione poco nota ma molto influente ha invitato i suoi membri a gareggiare in una competizione straordinaria: la Solar Crown. In pochi conoscono gli scopi dell’organizzazione, ma i suoi valori sono ben chiari: prestigio, amore per le auto e competizione.