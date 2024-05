NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS: disponibile Kurenai Yuhi

Sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS accoglie quest’oggi la jonin Kurenai Yuhi come personaggio che si unisce al roster dell’opera ispirata ai lavori di Musashi Kishimoto.

Kurenai si è unita a Hagoromo e Isshiki nel Season Pass. Ogni DLC può essere acquistato separatamente. Oggi è anche la data di inizio della Seconda Battaglia Ninja che sarà attiva fino al 4 giugno. La Battaglia Ninja è un evento speciale in cui i giocatori devono scegliere una fazione e cercare di ottenere il maggior numero di punti. Ricordiamo, inoltre, che NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ecco la nostra recensione.