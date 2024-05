Silent Hill 2: gameplay e data di uscita per il remake

Konami e Bloober Team hanno annunciato la data di uscita di Silent Hill 2 approfittando dell’ultima trasmissione dedicata alla saga e dello State of Play di Sony.

Il remake del celebre survival horror sarà disponibile su PC e PS5 a partire dall’8 ottobre 2024. Inoltre, Konami ne ha approfittato per mostrare un nuovo video di gameplay esteso della durata di circa 14 minuti.

Il remake di Silent Hill 2 in uscita in autunno amplia le aree che i giocatori potranno esplorare, introduce la visuale “over-the-shoulder”, rinnova il sistema di combattimento e aggiunge nuove cutscene. Ulteriori dettagli sul gioco verranno rivelati in prossimità del lancio.