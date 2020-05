La nuova serie anime di Dragon Quest in onda a ottobre

Dragon Quest: The Adventure of Dai, la serie anime spin-off della storica saga di JRPG di Square Enix, andrà per la prima volta in onda ad ottobre in tutto il Giappone, mentre ancora sono in corso gli accordi per la distribuzione nel resto del mondo.

Il prodotto di animazione, edito da Toei Animation, dovrebbe riprendere e ampliare quanto narrato dall’omonima serie originale, pubblicata tra il 1991 e il 1992, dismessa dopo 46 episodi, prima della naturale conclusione della trama.

Secondo il creatore della trasposizione anime, Yuji Horii, in questo remake di Dragon Quest: The Adventure of Dai potremo finalmente godere appieno delle idee lasciate in sospeso anni orsono, dando il giusto lustro alla serie nata per celebrare il popolarissimo brand, praticamente venerato in terra nipponica.