I prossimi giochi di Sonic richiederanno uno sviluppo più lungo

Durante una live sul canale YouTube ufficiale del porcospino blu di SEGA, il brand manager della saga – Aaron Webber – ha dichiarato come per vedere un prossimo gioco di Sonic dovremo aspettare ancora diversi mesi.

Webber ha infatti ricordato come in passato ci fosse un titolo della saga principale o uno spin-off in uscita praticamente tutti gli anni, portando spesso a una continua corsa alla pubblicazione, cosa che aveva seriamente compromesso la qualità media dei prodotti.

Preso coscienza di come questo processo stesse man mano deteriorando l’immagine dello storico personaggio, i cui titoli sembravano sempre meno capaci di attrarre il grande pubblico, gli sviluppatori di SEGA hanno preso la decisione di dedicare tempi decisamente più lunghi alla produzione dei loro nuovi lavori.

Alla luce di queste nuove direttive, Webber ha confermato come sia ancora presto per nuovi trailer o reveal di sorta, mentre sembra probabile che per poter mettere mano a un nuovo titolo dedicato a Sonic dovremo aspettare almeno il 2021.