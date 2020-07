Dragon's Dogma diventa una serie TV animata su Netflix

Annunciata l’anno scorso, la serie TV animata di Dragon’s Dogma prodotta da Netflix ha ora una data di messa in onda ufficiale.

L’adattamento del videogioco di ruolo targato Capcom e diretto da Hideaki Itsuno, autore tra gli altri di diversi Devil May Cry, verrà trasmesso sul servizio di streaming in abbonamento a partire dal prossimo 17 settembre.

L’anime di Dragon’s Dogma narrerà la storia di Ethan, un Arisen “determinato ad annientare il Drago che gli ha rovinato per sempre la vita, ma più demoni affronta e più perde la propria umanità“, come si legge sul sito ufficiale di Netflix. L’adattamento è stato realizzato dallo studio giapponese Sublimation, già autore di serie del calibro di Walking Meat, Gatchaman CROWDS e 009 Re: Cyborg.

