Netflix punta a espandersi nel mercato dei videogiochi

Appena un anno e mezzo fa, il CEO di Netflix dichiarò che il colosso dello streaming non sarebbe entrato nel mercato dei videogiochi, preferendo rimanere fedele alla propria natura di piattaforma dedicata alla trasmissione di film e serie TV.

Ora però la situazione pare essere cambiata, tanto che le parole di Reed Hastings appaiono decisamente anacronistiche, soprattutto alla luce dell’ultima assunzione operata dalla compagnia: Netflix ha difatti assunto Mike Verdu (ex Oculus Studios ed Electronic Arts) per rivestire il ruolo di VP of Game Development.

Inoltre, stando alle indiscrezioni riportate dalla testata economica Bloomberg, Netflix avrebbe intenzione di mettere in piedi una vera e propria divisione dedicata allo sviluppo di videogiochi, con a capo lo stesso Mike Verdu. Il colosso dello streaming potrebbe presto iniziare a offrire videogiochi accanto a film e serie TV, un’espansione che potrebbe arrivare già nel corso del 2022, apparentemente senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

Condividi con gli amici Inviare