MotoGP 22: ecco il primo gameplay next-gen

Milestone ha confezionato un nuovo trailer di MotoGP 22 che ci permette di dare un primo sguardo al gameplay del titolo motoristico sulle console next-gen, anche se ormai sarebbe il caso di iniziare a parlare di generazione corrente.









Grazie alle potenzialità delle console più recenti, lo studio meneghino ha predisposto nuove animazioni dei volti, personaggi 3D e box migliorati; Ride Height Device per la gestione manuale e il meccanismo di bloccaggio RHD e il controllo della compressione delle sospensioni della moto; superfici della pista migliorate per una guidabilità superiore; sistema di sospensione migliorato per una migliore sensazione durante il passaggio sui cordoli; un comportamento del pneumatico più realistico dato dalla sua deformazione, per rendere l’esperienza ancora più vicina alla realtà.

Oltre che su PS5 e Xbox Series X|S, MotoGP 22 uscirà il 21 aprile anche su PC (Steam), PS4, Xbox One e Switch. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra anteprima nuova di pacca.