Shadowrun Trilogy in uscita su console a giugno

Dopo l’annuncio dello scorso anno se ne erano perse le tracce, tuttavia ora Paradox Interactive ha fatto sapere che l’uscita di Shadowrun Trilogy su console è praticamente dietro l’angolo.









Questa raccolta include i tre videogiochi di ruolo sviluppati da Harebrained Schemes e già disponibili da tempo su PC, dunque Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut e Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition.

Shadowrun Trilogy sarà disponibile non soltanto su Nintendo Switch, come precedentemente annunciato, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. La data di lancio è prevista per il 21 giugno.