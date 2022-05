Cobra Kai: la quinta stagione uscirà a settembre su Netflix

La conclusione del cinquantunesimo All Valley Tournament ha avuto conseguenze non da poco, e lasciato con il fiato in sospeso tutti gli appassionati di Cobra Kai. Fortunatamente, la data in cui potrete tornare a respirare si è da poco materializzata: il 9 settembre la serie di Netflix dedicata al karate tornerà infatti a farsi vedere con la sua quinta stagione. Pare che il colosso dello streaming abbia deciso di spostarla dalla sua tradizionale finestra invernale, ma visto che questo significa un’attesa più breve, lungi da noi lamentarci.









Per chi avesse bisogno di un breve riassunto delle puntate precedenti, la quarta stagione di Cobra Kai si chiudeva con il dojo guidato da John Kreese e Terry Silver vincitore dell’All Valley Tournament; il che, sulla base di accordi stretti in precedenza, ha portato alla chiusura del Miyagi-Do e dell’Eagle Fang Karate. Già che c’era, Terry Silver ha pure fatto incarcerare John Kreese, così da poter gestire il suo dojo senza nessun ostacolo. Finita qui? Certo che no: Miguel se n’è scappato in Messico alla ricerca di suo padre, con Johnny che decide di mettersi a cercarlo, già che c’è portandosi dietro pure Robby; e, per cercare di porre un argine allo strapotere di Silver, Daniel ha chiesto aiuto al suo vecchio rivale Chozen. Insomma, questa quinta stagione di Cobra Kai si prospetta davvero col botto.