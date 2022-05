Outriders continua a non generare royalties per People Can Fly

Nonostante l’annuncio di una nuova espansione – Worldslayer – in uscita a fine giugno, Outriders non ha ancora recuperato i costi di sviluppo, distribuzione e marketing, tanto che People Can Fly non ha ricevuto un centesimo in royalties sin dal lancio del gioco avvenuto più di un anno fa.

Se questa storia vi sembra familiare è perché lo è: già la scorsa estate riportammo una notizia simile; tuttavia con la pubblicazione dei risultati finanziari relativi all’ultimo anno fiscale, People Can Fly ha ribadito che “il gruppo non ha ricevuto royalties dal publisher (NdR: Square Enix) per il periodo che arriva fino al 31 dicembre 2021. Ciò significa che le vendite di Outriders sono state insufficienti a coprire i costi e le spese sostenute dal publisher.” Non è tutto, però, giacché secondo gli sviluppatori polacchi “non sussisterebbero le condizioni per assicurare che le vendite future di Outriders siano sufficienti a coprire i costi e pagare le royalties al gruppo.”

Insomma, Outriders si è rivelato un flop commerciale stando agli stessi sviluppatori, ma Square Enix ha comunque voluto dare al gioco un’altra chance commissionando l’espansione Worldslayer. Square Enix che, lo ricordiamo, ha recentemente venduto i suoi studi di sviluppo occidentali a Embracer Group, mantenendo però alcune proprietà intellettuali, tra cui proprio quella di Outriders.

