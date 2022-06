Rivelata Dragon Age: Absolution, serie animata su Netflix

Non c’è solo Dreadwolf nel futuro degli appassionati di ciò che accade sul continente di Thedas. Netflix e BioWare ha infatti rivelato di avere in cantiere anche la serie animata Dragon Age: Absolution. Ambientata nell’impero di Tevinter, questa serie includerà un cast di nuovi personaggi, fra elfi, maghi, cavalieri, templari rossi e Qunari. La scrittura è stata affidata a Mairghread Scott, mentre la produzione è in mano a Red Dog Culture Studio, che di recente si era distinto per l’ottimo The Witcher: Nightmare of the Wolf e, sempre su Netflix, per l’episodio Good Hunting della prima stagione di Love, Death & Robots. Dragon Age: Absolution arriverà sul servizio di streaming a dicembre 2022.