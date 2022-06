Castlevania: Nocturne, un primo teaser rivela la serie animata

Fra i vari annunci diffusi da Netflix nelle ultime ore è arrivata anche Castlevania: Nocturne, serie animata ispirata ai famosi videogiochi di Konami. L’annuncio di questa nuova produzione è stato dato tramite un breve video che mostra come il protagonista sarà Richter Belmont; ricordiamo che già qualche tempo fa Netflix aveva chiarito come le avventure di Trevor, Sypha e Alucard fossero da considerarsi concluse con la quarta stagione. Richter viene descritto come “un erede della famiglia Belmont”, e resta dunque da vedere se il grado di parentela che lo lega a Trevor sarà lo stesso dei videogiochi (cioè sei generazioni di differenza, più o meno) o se invece i creatori hanno deciso di avere legami più stretti fra le due serie.

Castlevania: Nocturne sarà scritta da Clive Bradley, mentre la direzione è affidata a Kevin Kolde. Ad occuparsi della produzione sarà ancora una volta Powerhouse Animation, lo stesso studio occupatosi della serie originale. Netflix non ha ancora reso noto quando la serie verrà pubblicata.