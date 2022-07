Boris: la quarta stagione arriverà su Disney+ a fine ottobre

Ottime notizie per chi da anni aspetta fremente che la troupe guidata da René Ferretti riprenda i lavori: la quarta stagione di Boris, che ricorderete essere stata confermata più di un anno fa, ha finalmente una data d’uscita. I nuovi episodi, che faranno il loro debutto su Disney+ il 26 ottobre, vedranno l’amatissima combriccola tornare sul set; i tempi, però, non sono più gli stessi in cui Occhi del Cuore era nata. Il mondo è andato avanti, e ora ad attirare l’attenzione sono i sociali, gli influencer e le piattaforme streaming. Come affronteranno questa nuova realtà i nostri scalcagnati eroi?

Il cast della quarta stagione di Boris vede, oltre ad alcune new enty, il ritorno di volti noti. Ci sentiamo di segnalare, in particolare, Francesco Pannofino (Renè Ferretti), Caterina Guzzanti (Arianna), Alessandro Tiberi (Alessandro), Corrado Guzzanti (Mariano Giusti), Paolo Calabresi (Biascica) e Pietro Sermonti (Stanis la Rochelle).