Syberia: Microids e What the Prod annunciano la serie animata

Microids ha annunciato di aver stretto un accordo con What the Prod per la realizzazione di una serie animata ambientata nell’universo narrativo di Syberia.

“L’iconico universo di Syberia ha ottenuto lo status di leggenda sin dal primo episodio pubblicato oltre due decenni fa,” si legge nel comunicato ufficiale. “Grazie a una storia appassionante, a dei personaggi emblematici e a un’atmosfera unica, Syberia è stato in grado di sedurre tutti gli amanti delle avventure. Con l’arrivo della nuova serie animata, i fan saranno in grado di immergersi ancora più in profondita in questo universo. Si ricongiungeranno con Kate Walker, Oscar, gli Youkol e molti altri personaggi affascinanti che condividono le loro avventure tra il mondo reale e le fantasie di Benoit Sokal.”

L’accordo siglato tra Microids e What the Prod ha inoltre ricevuto il benestare di Martine Sokal, vedova del compianto Benoit: “Mio marito sarebbe stato entusiasta di vedere la sua opera adattata come serie animata,” ha dichiarato Martine Sokal. “Con Syberia ha creato un mondo magico e fuori dal tempo. Sono felice che grazie a questo adattamento riuscirà a raggiungere un nuovo pubblico.”

I dettagli per ora terminano qui, ma Microids assicura che lavorerà a stretto contatto con What the Prod affinché la serie animata di Syberia renda giustizia al materiale originale.