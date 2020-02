Ogni attività comporta i suoi rischi. A volte si tratta di mettere duramente alla prova il proprio fisico, come fanno tanti operai ogni giorno, magari lassù appesi ai ponteggi. Altre volte, invece, si è a tanto così da perdere definitivamente le staffe e far volare via quel bambino irriverente che disturba la lezione per cui, da paziente insegnante, ti sei preparato nel tempo libero. Per non parlare del rischio di perdere sé stessi all’interno della noia esistenziale nella quale riescono a trascinare alcuni del lavori da ufficio più massacranti. Finora, a dirla tutta, pensavo esistesse una sola cosa che non potesse in alcun modo comportare un rischio: essere un giocatore e fare il critico videoludico.

BUTTON MASH ‘N’ SMASH

Alla fin fine, cosa faremo mai per portarvi le parole che trovate su rivista e sito? Giusto farci qualche partitina a dei videogiochi, magari pure in anticipo rispetto agli altri che devono aspettare il lancio dell’ultimo titolo della propria saga preferita, buttare giù qualche frase e il gioco è fatto! I videogiochi brutti? Sì, certo, possono essere incredibilmente tediosi e, tutto sommato, forse preferirei farmi inseguire davvero nella giungla da un gruppo di soldati altamente addestrati piuttosto che passare un altro minuto sull’ultimo Ghost Recon, ma tutto sommato di veri e propri rischi se ne corrono ben pochi, no? A meno che non si creda alle voci che passano ogni tanto sulla nostra fantastica televisione – dove si prova ogni due secondi a trasformare questo medium in una bestia satanica in grado di divorare le giovani menti e sputare fuori assassini addestrati – si tratta di un lavoro tranquillo. Nah, giocare non comporta alcun rischio, lo sappiamo tutti… E se vi dicessi che in una sola parola potrei farvi cambiare idea? Non ci credete? Beh sedetevi, mettetevi comodi e tranquilli, portatevi affianco la vostra camomilla, la copertina e rizzate le orecchie: LAG!

L’ENTRATA DEL LEONE E L’USCITA DEL…

Ѐ una fantastica serata di puro intrattenimento. Mentre aspetto il download dell’ultimo gioco da recensire mi dico: perché non fare qualche partitina a Tekken 7? Spacchiamo un po’ questi tasti e ci prepariamo al nostro prossimo articolo, Easy Peasy… Avete già capito come andrà a finire la mia storia?

