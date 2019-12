Luigi's Mansion 3: svelati i DLC in arrivo nel 2020

Nintendo ha svelato i nuovi DLC di Luigi’s Mansion 3 in arrivo su Switch nel corso del prossimo anno.

Si tratta di due espansioni multiplayer incluse all’interno del Pacchetto multigiocatore di Luigi’s Mansion 3, il quale può essere pre-acquistato a partire da oggi stesso al costo di € 9,99 sul Nintendo eShop.

Il Pacchetto multigiocatore di Luigi’s Mansion 3 Parte 1 arriverà entro il 30 aprile 2020. Questo DLC include tre nuovi mini-giochi per la modalità multiplayer Giochi Paranormali. Offre anche tre nuovi outfit per Luigi abbinati ai piani e nuovi fantasmi nella modalità cooperativa Torre del Caos. E come bonus speciale per coloro che acquistano il DLC, i giocatori riceveranno nel gioco un nuovo bagliore luminoso chiamato Torcia tipo P che proietta Poltercucciolo che i giocatori possono utilizzare durante la modalità Storia o Torre del Caos.

Il Pacchetto multigiocatore di Luigi’s Mansion 3 Parte 2 verrà invece lanciato entro il 31 luglio 2020 con contenuti aggiuntivi e nuovi elementi sia per la modalità Giochi Paranormali che quella Torre del Caos. Ci saranno altri tre nuovi mini-giochi per la modalità Giochi Paranormali, oltre a tre nuovi outfit con temi abbinati ai piani e nuovi fantasmi a tema nella modalità cooperativa Torre del Caos.