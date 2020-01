Overwatch 2 potrebbe uscire quest'anno

A quanto pare Overwatch 2 potrebbe essere in uscita nel corso di quest’anno, almeno stando a un cinguettio poi cancellato della divisione PlayStation brasiliana.

L’ufficio carioca di Sony ha difatti pubblicato su Twitter un messaggio che lascia poco spazio all’immaginazione: secondo il messaggio la seconda incarnazione dello sparatutto in soggettiva di Blizzard Entertainment dovrebbe vedere la luce nel 2020. Al momento la Casa di Irvine non ha né confermato né smentito questa indiscrezione, dunque non sappiamo se abbia o meno qualche fondamento.

Restiamo in attesa di saperne di più mentre vi ricordiamo che Overwatch 2 uscirà prossimamente su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

